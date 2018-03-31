Cengiz teşekkürü
Mircea Lucescu, Cengiz Ünder’i devre arasında göndermeyip, oynatan Roma Teknik Direktörü Di Francesco’ya teşekkür etti
A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, Cengiz'in devre arasında Roma'dan ayrılması konusunda endişelendiğini belirterek, "Di Francesco'ya teşekkürler, onu oynatmaktan çekinmedi. Ocak ayında Cengiz'in kiralık gitmesi konusunda konuştuk. Bunun spekülasyon olduğunu söyledi ve bana garanti verdi" dedi. Cengiz'in hızlı, güçlü ve zor maçlarda öne çıkabilecek kişilikte olduğunu belirten Luce "Umarım taktiksel olarak gelişmeye devam eder" ifadesini kullandı.
SAĞ AYAĞI HARİKA
Rumen hoca, Çalhanoğlu için de, "Gattuso onu farklı bir bölgede oynama ve defansa daha fazla yardım etme konusunda ikna etti. O sağ ayağıyla her şeyi yapabilecek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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