Cengiz teşekkürü – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Cengiz teşekkürü

    Cengiz teşekkürü

    , ’i devre arasında göndermeyip, oynatan Roma Teknik Direktörü ’ya teşekkür etti

    A 'ın hocası , ve hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, Cengiz'in devre arasında Roma'dan ayrılması konusunda endişelendiğini belirterek, "'ya teşekkürler, onu oynatmaktan çekinmedi. Ocak ayında Cengiz'in kiralık gitmesi konusunda konuştuk. Bunun spekülasyon olduğunu söyledi ve bana garanti verdi" dedi. Cengiz'in hızlı, güçlü ve zor maçlarda öne çıkabilecek kişilikte olduğunu belirten Luce "Umarım taktiksel olarak gelişmeye devam eder" ifadesini kullandı.

    SAĞ AYAĞI HARİKA
    Rumen hoca, Çalhanoğlu için de, "Gattuso onu farklı bir bölgede oynama ve defansa daha fazla yardım etme konusunda ikna etti. O sağ ayağıyla her şeyi yapabilecek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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