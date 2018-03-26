Sesi Görenler 3. oldu – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Sesi Görenler 3. oldu

    Sesi Görenler 3. oldu

    Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımımız, IBSA B1 'deki üçüncülük maçında 'yı 1-0 mağlup ederek 3. oldu.

    Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımımız, IBSA B1 'deki üçüncülük maçında 'yı 1-0 mağlup ederek 3. oldu. Tek golümüzü Hasan Şakay kaydetti. Turnuvada Arjantin, finalde 'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sesi Görenler Milli Takımı, 8 Haziran'da 'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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