 Milliler 2017'yi kötü bitirdi – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Milliler 2017'yi kötü bitirdi

    Milliler 2017'yi kötü bitirdi

    Türk futbolu, A bazında 2017 yılında beklentinin altında kaldı.

    Ay-yıldızlı ekip, 2017'de 6'sı 2018 Avrupa Elemeleri'nde, 4'ü özel olmak üzere 10 maç yaptı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran , kalesindeki 8 golü engelleyemedi.

    Milliler, 2017'de yaptığı 4 özel maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez yenildi. Bu müsabakalarda 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

    2018 FIFA Dünya Kupası'na gidilemedi
    A , Rusya'da düzenlenecek 2018 'na katılım hakkı elde edemedi.

    Avrupa Elemeleri'nde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 10 maç sonunda I Grubu'nda 4. sırada yer alarak elemeleri geçemedi.

    Teknik adam değişti
    A Milli Takımı'nda teknik direktör değişikliğine gidildi.

    Ay-yıldızlı ekibin başında 2016 Avrupa Şampiyonası'na giden Türkiye Direktörü Fatih Terim ile temmuz ayında yollar ayrıldı.

    Deneyimli teknik adamın yerine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi.

    En fazla süreyi Çağlar Söyüncü aldı
    A 'ın 2017 yılında yaptığı 10 maçta en fazla şansı genç savunma oyuncusu buldu.

    Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Çağlar, ay-yıldızlı ekibin 2017'de oynadığı 9 karşılaşmada görev yaptı ve 737 dakika ile en fazla süren alan futbolcu oldu.

    Çağlar'ı 720 dakika ile Medipol Başakşehirli , 660 dakika ile Beşiktaşlı izledi.

    En golcü Cenk Tosun
    A Milli Takım'da 2017'de forma giyen 41 futbolcudan 8'i gol sevinci yaşayabildi.

    Ay-yıldızlı ekibin 2017 yılında yaptığı 10 maçta attığı 14 golün 5'ini kaydetti. Cenk, milli takımın en golcü ismi olarak ön plana çıktı.

    'u 3 golle takip etti. Milli takımda , , , Emre Mor, ve Emre Akbaba, 2017'de birer kez fileleri havalandırdı.


    En "hırçın" Çağlar Söyüncü
    A Milli Takım'da 2017 yılında 15 farklı futbolcuya 20 kez sarı kart çıkarken, kırmızı kart gören ise olmadı.

    Ay-yıldızlı ekipte 2017'de en çok süre alan oyuncu olan , aynı zamanda en "hırçın" futbolcu olarak dikkati çekti.

    Genç stoper, forma giydiği 9 maçta 3 sarı kart gördü. Millilerde Çağlar'ı ikişer sarı kartla Cenk Tosun, ve takip etti.

    A Milli Takım'da 2017'de forma giyen futbolcuların performansları şöyle:

    Futbolcu Oynadığı maç Aldığı süre (Dk.) Gol Sarı kart
    Çağlar Söyüncü 9 737 - 3
    Volkan Babacan 8 720 - -
    Cenk Tosun 9 660 5 2
    Oğuzhan Özyakup 8 617 - 1
    Ozan Tufan 8 511 1 1
    Mehmet Topal 6 455 - -
    Cengiz Ünder 6 423 3 -
    Okay Yokuşlu 6 390 - 2
    Hakan Çalhanoğlu 5 386 - 1
    İsmail Köybaşı 6 365 - -
    Selçuk İnan 5 355 - 2
    Arda Turan 5 303 - 1
    Kaan Ayhan 4 291 - 1
    Burak Yılmaz 4 273 1 1
    Gökhan Gönül 3 270 - -
    Serdar Aziz 3 208 - 1
    Emre Mor 7 205 1 1
    Yunus Mallı 5 188 - 1
    Ömer Toprak 2 180 - -
    Şener Özbayraklı 2 180 - -
    Caner Erkin 2 180 - 1
    Volkan Şen 2 170 1 -
    Emre Belözoğlu 2 168 - -
    Yusuf Yazıcı 4 153 - 1
    Emre Çolak 2 148 - -
    Enes Ünal 4 147 - -
    Harun Tekin 2 135 - -
    Atila Turan 2 135 - -
    Nuri Şahin 2 132 - -
    Hasan Ali Kaldırım 2 130 - -
    Olcay Şahan 2 117 - -
    Güray Vural 1 90 - -
    Ahmet Çalık 1 90 1 -
    Tolga Ciğerci 1 90 - -
    Kenan Karaman 2 86 - -
    Barış Yardımcı 2 52 - -
    Onur Recep Kıvrak 1 45 - -
    Uğur Demirok 1 45 - -
    Emre Akbaba 1 30 1 -
    Deniz Türüç 1 26 - -
    Serdar Gürler 1 14 - -
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:50
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