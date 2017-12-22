 A Milliler’in rakibi İrlanda Cumhuriyeti – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    A Milliler’in rakibi İrlanda Cumhuriyeti

    A Milliler’in rakibi İrlanda Cumhuriyeti
    A Milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak. Antalya Stadyumu'nda 23 Mart 2018'de yapılacak karşılaşmanın saati ise daha sonra duyurulacak. Bugüne kadar 13 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde milliler 2 galibiyet alırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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