A Milliler’in rakibi İrlanda Cumhuriyeti

A Milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak. Antalya Stadyumu'nda 23 Mart 2018'de yapılacak karşılaşmanın saati ise daha sonra duyurulacak. Bugüne kadar 13 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde milliler 2 galibiyet alırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti.