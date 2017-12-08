Uluslar’da 3. torba

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde, milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu. B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 24 Ocak'ta çekilecek kura çekimine K.İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak.