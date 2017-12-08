 Uluslar’da 3. torba – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Uluslar’da 3. torba

    Uluslar’da 3. torba
    UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde, milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu. B Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 24 Ocak'ta çekilecek kura çekimine K.İrlanda, Danimarka ve Çekya ile 3. torbadan katılacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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