Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...

Her defasında Süper Lig takımlarının Türk oyuncularını oynatmamasını eleştiren Rumen teknik adam, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında kadrosunda ilk 11'de 5 Türk oyuncu ile sahaya çıkan Beşiktaş'ı izlemeyerek yine kendi ile çelişti. Beşiktaş karşılaşmanın 2'nci yarısında da Cenk Tosun ve Orkan Çınar'ı da oyuna dahil etmesi ile toplam 7 Türk oyuncunun oynadığı karşılaşmayı izlemeyen Lucescu, eski takımı Shakhtar'ın maçını Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevchenko ile birlikte izledi.