Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam Ukrayna'da oynanan Shakhtar Donetsk - Manchester City maçını izledi. Lucescu'nun bu maç tercihi ise şaşırttı.
Her defasında Süper Lig takımlarının Türk oyuncularını oynatmamasını eleştiren Rumen teknik adam, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında kadrosunda ilk 11'de 5 Türk oyuncu ile sahaya çıkan Beşiktaş'ı izlemeyerek yine kendi ile çelişti. Beşiktaş karşılaşmanın 2'nci yarısında da Cenk Tosun ve Orkan Çınar'ı da oyuna dahil etmesi ile toplam 7 Türk oyuncunun oynadığı karşılaşmayı izlemeyen Lucescu, eski takımı Shakhtar'ın maçını Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Shevchenko ile birlikte izledi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:34
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İlk transfer o noktaya
Toplam 7
Yorum
serdar akay_transfer v td değişikliği çare değil bu başkan v yönetimi komisyoncu cenk ergün tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar gs sürünmeye devam edecek.
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 9
Yorum
Ferhat Aynen o yüzden kendilerini iyi saniyorlar.Elit Takim sanslarina hic gelmedi yoksa 1 puan bile alamazlardi
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 1
Yorum
az en az 40 milyon bosa ugrasmayin
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