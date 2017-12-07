Lucescu'nun gözü genç savunmacıda
Son dönemde yükselen bir form grafiği çizen Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun radarına girdi.
Rumen hoca, bu sezon başarılı bir performans sergileyen genç savunmacıyı yakından takip ediyor. Ligde 9 maça çıkan Sadık, Yalçın Ayhan'ın kadro dışı kalmasının ardından ilk 11'deki yerini garantiledi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:58
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 6
Yorum
net sonrada milli takıma alınacak yerli futbolcu yok diyor bizene shaktar maçından aklı hala orada
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Tarih böyle yazılır
Toplam 19
Yorum
kartal bu başarıyı küçümseyen lerin tek bi sorunu olabilir oda hazımsızlık:))
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Tarih böyle yazılır
Toplam 19
Yorum
kartal bu başarıyı küçümseyen lerin tek bi sorunu olabilir oda hazımsızlık:))
Lucescu'nun gözü genç savunmacıda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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