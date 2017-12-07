 Lucescu'nun gözü genç savunmacıda – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Lucescu'nun gözü genç savunmacıda

    Lucescu'nun gözü genç savunmacıda

    Son dönemde yükselen bir form grafiği çizen Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun radarına girdi.

    Rumen hoca, bu sezon başarılı bir performans sergileyen genç savunmacıyı yakından takip ediyor. Ligde 9 maça çıkan Sadık, Yalçın Ayhan'ın kadro dışı kalmasının ardından ilk 11'deki yerini garantiledi.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:58
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