Litvanya’yı yendik: 2-1
Türkiye 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Gürcistan'da katıldığı uluslararası turnuvadaki ikinci maçında Litvanya'yı 2-1 yendi. ahmet Gülay'ın kırmızı kart gördüğü maçta gollerimizi Emin ve Ömer Faruk attı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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