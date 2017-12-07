 Litvanya’yı yendik: 2-1 – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Litvanya’yı yendik: 2-1

    Litvanya’yı yendik: 2-1
    Türkiye 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Gürcistan'da katıldığı uluslararası turnuvadaki ikinci maçında Litvanya'yı 2-1 yendi. ahmet Gülay'ın kırmızı kart gördüğü maçta gollerimizi Emin ve Ömer Faruk attı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Litvanya’yı yendik: 2-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN