Yunus, yaptığı açıklamada, milli takıma bakıldığında çok kaliteli, Avrupa'nın iyi kulüplerinde top koşturan oyunculardan oluştuğunu belirtti. Kalite ve iyi imkanlar olmasına rağmen ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'na katılamadığına işaret eden Yunus, "Dünya Kupası'na gidememek bizi çok üzdü. Biz, kesinlikle başarmak istiyorduk. Türk halkı da, ülkemiz de bunu bizden bekliyordu. Maalesef beklentileri karşılayamadık. Gidemedik. Bu, bizi tabii ki çok üzdü." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki turnuvalara katılmayı hedeflediklerini ifade eden milli futbolu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Oyuncular olsun, teknik heyet olsun, hepimiz. İnşallah daha da çok çalışıp gelecek turnuvalara katılmak istiyoruz. Türkiye, ülkedeki imkanlara baktığımızda gerçekten bu turnuvalara katılmak zorunda olan bir ülke. Herkesin, daha çok azimli olması ve çalışması lazım ki bu hedeflere ulaşabilelim."



"FARKLILIKLARINI SÖYLEMEK BİRAZ ZOR"

Fatih Terim ile A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili değerlendirmede bulunan Yunus Mallı, "Farklılıklarını söylemek biraz zor. İkisi de tecrübeli hocalar. Tabii ki her antrenörün ayrı bir felsefesi var. Sayın Lucescu da Avrupa'nın iyi takımlarında antrenörlük yapan biri. Fatih hocamız da yıllarca Türkiye'ye büyük katkılarda bulundu." ifadelerini kullandı.

KALİTELİ TÜRK FUTBOLCULARA SAHİBİZ

Süper Lig'de yabancı kısıtlaması olmamasının milli takımın başarısını etkileyip etkilemediği yönündeki soruya da genç futbolcu, "Bence bundan kaynaklanmıyor. Yeteri kadar kaliteli Türk futbolculara sahibiz. Ben bunu böyle görüyorum. İlerde yabancı sınırı gelir mi gelmez mi konusunda haberleri takip ediyorum. Artık neye karar verilir onu da bilmiyorum. Takımlarda sözleşmesi olan birçok yabancı oyuncu var, o yüzden bu konunun kolay olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

"ALMANYA'DA GERÇEKTEN ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİLİYOR"

25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki altyapı çalışmalarını Almanya'daki ile karşılaştırdığında iki ülke arasında büyük farklılıkların bulunduğuna işaret ederek, "Almanya'da gerçekten altyapıya çok önem veriliyor, yatırım da yapılıyor. Bunun Türkiye'de biraz daha eksik olduğunu düşünüyorum. Bence altyapıya daha çok yatırım yaptıktan sonra uzun vadede başarının geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yunus, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek istemesine ilişkin ise, "Herkes çok sevinir diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenlense ülke, futbolcular ve Türkiye halkı adına gerçekten çok güzel bir şey olur." değerlendirmesinde bulundu.

SORUNU KENDİMDE ARARIM

Bundesliga'da istedikleri yerde olmadıklarına ve kendisinin de bu sezonun başında oynanan karşılaşmalara sonradan dahil edildiğine vurgu yapan Yunus, şöyle konuştu:

"Ben hep sorunu kendimde arayan biriyim. Maalesef sezon başında formumu yakalayamadım, biraz zorlandım. Takım olarak da sezona iyi başlayamadık. O yüzden antrenörü de değiştirdiler. Sonra Martin Schmidt geldi. Benim Mainz'da beraber çalıştığım antrenör. O geldikten sonra iyiye gidiyor. Oynadığımız futbol göze daha hoş geliyor. Benim için de iyi. Oynatmak istediği futbol bana uygun. Son haftalara baktığınızda gidişat iyiye gidiyor. Tabii ki istediğimiz puanları toplayamadık. Son haftalarda daha iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. O yüzden inşallah gelecek haftalarda puanlarımızı toplamak istiyoruz."

GOMEZ'DEN BEŞİKTAŞ ÖVGÜSÜ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen takım arkadaşı Mario Gomez ile Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı konuştuklarını da aktaran Yunus, "Gomez, Beşiktaş'ta güzel ve olumlu bir dönem geçirdiğini, taraftarların da çok iyi olduğunu ve statlardaki atmosferi beğendiğini bana söyledi." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg'la 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını ve başka bir takıma transfer olmayı düşünmediğini ifade eden Yunus, "Menajerime teklifler tabii ki birkaç tane gelmişti. Ben bu konuyla pek ilgilenmedim." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı futbolcu, Türkiye'den teklif alıp almadığı yönündeki soruya da, "Yok, teklif almadım." cevabını verdi.