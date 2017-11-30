EURO 2024’ü alacağız
Osman Aşkın Bak, “EURO 2024 Türkiye’ye çok yakışır” ifadelerini kullanırken, Yıldırım Demirören de, “Ev sahipliğini alacağımıza inancım tam” diye konuştu
TFF Başkanı Yıldırım Demirören de, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve hükümetimizin garantörlüğünde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini alacağımıza inancım tam" dedi. TFF'nin adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Eylül 2018'de açıklanacak.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:26
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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