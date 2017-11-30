EURO 2024’ü alacağız

Osman Aşkın Bak, “EURO 2024 Türkiye’ye çok yakışır” ifadelerini kullanırken, Yıldırım Demirören de, “Ev sahipliğini alacağımıza inancım tam” diye konuştu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylığı Koordinasyon Toplantısı, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde Beykoz-Riva'daki idari merkezde gerçekleştirildi. Federasyon yöneticileri ve adaylık dosyasındaki dokuz kentin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa tarihinde görülmemiş bir tesisleşme başarısına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizim için avantaj. İnanıyorum ki Türkiye Euro 2024'e ev sahibi olması durumunda, bölgesinde rol model ülke sıfatıyla ve Avrupa futboluna kattığı değerle bu şampiyona tarihine büyük bir farklılık katacak. EURO 2024 Türkiye'ye çok yakışır" ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören de, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve hükümetimizin garantörlüğünde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini alacağımıza inancım tam" dedi. TFF'nin adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Eylül 2018'de açıklanacak.