"Şenol Güneş'e teklif götürdük"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, A Milli Takım'ın başında Türk bir teknik adam olmasını arzu ettiklerini söyledi.
"2019'a kadar bir değişim yok"
Yabancı sınırlaması hakkında da konuşan Yardımcı, "Yabancı sorunu, dünyanın konuştuğu bir sorun. FIFA Başkanı ve yetkilileriyle konuştuğumuzda, yabancının sınırlandırılması gerektiğine inanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi 2019'a kadar bir değişim yok" ifadelerini kullandı.
"Video Hakem Sistemi'nden yüzde yüz verim alınmış değil"
Video hakem sistemi hakkında ise Servet Yardımcı, "VAR sorunları büyük ölçüde çözecek. Testlere başladık. Avrupa'da Almanya, İtalya, Portekiz uyguluyor. Hollanda test ediyor. Aceleci davranırsak 'VAR' sistemi önemini kaybedebilir. Video Hakem Sistemi'nden yüzde yüz verim alınmış değil" açıklamasında bulundu.
"Platini, seçimi kazanamayacaksın, adaylığını geri çek dedi"
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, seçim sürecini ise şöyle anlattı:
"UEFA'nın eski başkanı Platini, 'seçimi kazanamayacaksın, adaylığını geri çek' dedi. Platini'ye dedim; biz 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ligimiz belli. Temsil durumumuz devam etmeli. Geri adım atma gibi bir niyetimiz yok. Platini bana, kazanamayacaksın 4-5 oy çok az bir oy alacaksın. 'Destek yok, geri çekil' dedi. Ben de böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir kararı istesem de veremem dedim. Seçim öncesi 25 günlük süreçte 20 ülkeye gittim. Her ülkede destek vardı bize. Bu bana cesaret verdi. Seçime girdik, 4-5 oy anca alırsınız derken 20 küsur oy aldık ama 4 oy farkla kaybettim."
"Arda önemli bir yetenek"
Arda Turan'a da değinen Başkanvekili Servet Yardımcı, "Arda Turan önemli bir yetenek, önemli bir yıldız. Tabii oynaması, hazırlanması lazım. İnşallah ikinci yarı takım bulacak ya da Barcelona'da oynamaya başlayacak" şeklinde konuştu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 08:04
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UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Asıl formasını terleten futbolcu o çocuklardı...
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Dortmund'da derbi etkisi sürüyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Dortmund o kadar pahalı oyuncuya rağmen 8.2m € kar Galatasaray klübü iyi okusun... 1 senede o kadar kombineye rağmen 76 milyon zarar...
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Toplam 17
Yorum
ali kırcı cenk isviçre ya da belçika gibi kıytırık bir ligde oynasa minimum 25 milyon euro teklif edilir adamlar müslüman ülke diye para vermiyor resm
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