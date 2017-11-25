 Lucescu o maçı tribünden takip etti! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Lucescu o maçı tribünden takip etti!

    Lucescu o maçı tribünden takip etti!

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İstanbulspor - Samsunspor mücadelesini izledi.

    TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Medipol İstanbulspor - Samsunspor mücadelesinde milli takım teknik heyetinden isimler takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tribündeki yerini alarak, müsabakayı izledi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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