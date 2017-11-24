Yunus Mallı'dan Almanlara tokat gibi cevap
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da oynayan milli futbolcu Yunus Mallı, Türk Milli Takımı'nın formasını giymenin kendisi için çok özel bir duygu olduğunu söyledi.
Kicker dergisine röportaj veren 25 yaşındaki futbolcu, form grafiğinin son dönemde iyiye gittiğini, bunun da takımın ofansif oyunundan kaynaklandığını ifade etti.
Sezon başında kendisiyle birçok takımın ilgilendiğini ancak bununla hiç meşgul olmadığını kaydeden Yunus Mallı, Wolfsburg ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını ve buna bağlı kalmak istediğini aktardı.
"Türkiye ile Dünya Kupası'na katılamadınız. Almanya için oynamama kararınızdan dolayı pişman oldunuz mu" sorusuna milli futbolcu, "Hayır hiçbir zaman. Türkiye için oynamak benim için çok özel bir duygu." yanıtını verdi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:14
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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