Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri...
Beşiktaş ile sözleşmesini yenilen Şenol Güneş, adının Milli Takım ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet gazetesine verdiği röportajda Milli Takım konusuna yanıt verdi. Adı Lucescu'nun yerine A Milli Takım için geçen Güneş şunları söyledi...
"İstesem Milli Takım için imza atabilirdim. Çünkü uzun süreli mukavele olunca Türkiye'de sıkıntılar çıkıyor. Hep cambaza bak diyoruz. Asıl yabancı sorunundan daha çok bu tür sorunları konuşmak lazım."
SÖZLEŞMEYİ UZATTIK AMA...
"Mukavelenin sonunda bir yıl uzatma var. Onun uzatılma şeklinde sıkıntılar oldu ama olsun bunlar gelip geçti. Başkan ile o kadar yakınım ki hemen unutulup, gidebiliyor. İş konusunda görüş farklılıklarımız olabilir. Sözleşmeyi imzaladık fakat medyada gideceğim söylendi. Biri gidecek diyor diğeri gitmeyecek diyor, aralarında kavga ediyorlar ve olan bana oluyor"
DEMİRÖREN'LE GÖRÜŞTÜM!
"Ben Beşiktaş'a imza attım. Aradan bir ay geçti. Uygulanması gereken bazı prosedürlerin ihmal edilmesi nedeniyle tekrar imza atmam gerekti. Ben de o arada A Milli Takım için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüyordum. İstesem o zaman Milli Takım için imza atabilirdim."
BAŞKAN BANA 'GİT, GÖRÜŞ' DEDİ!
"Ama ben öyle bir adam mıyım? Beni tanımamışlar mı? Asla bu konularda sözümden dönmem. Daha önce iki takımı birlikte çalıştırmam demiştim. Bu görüşmeyi de başkan söyledi, git görüşme yap diye. Madem bir konuyu bilmiyorlar bari sussunlar"
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:00
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
-
‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
-
Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.