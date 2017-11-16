Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet gazetesine verdiği röportajda Milli Takım konusuna yanıt verdi. Adı Lucescu'nun yerine A Milli Takım için geçen Güneş şunları söyledi...

"İstesem Milli Takım için imza atabilirdim. Çünkü uzun süreli mukavele olunca Türkiye'de sıkıntılar çıkıyor. Hep cambaza bak diyoruz. Asıl yabancı sorunundan daha çok bu tür sorunları konuşmak lazım."

SÖZLEŞMEYİ UZATTIK AMA...

"Mukavelenin sonunda bir yıl uzatma var. Onun uzatılma şeklinde sıkıntılar oldu ama olsun bunlar gelip geçti. Başkan ile o kadar yakınım ki hemen unutulup, gidebiliyor. İş konusunda görüş farklılıklarımız olabilir. Sözleşmeyi imzaladık fakat medyada gideceğim söylendi. Biri gidecek diyor diğeri gitmeyecek diyor, aralarında kavga ediyorlar ve olan bana oluyor"

DEMİRÖREN'LE GÖRÜŞTÜM!

"Ben Beşiktaş'a imza attım. Aradan bir ay geçti. Uygulanması gereken bazı prosedürlerin ihmal edilmesi nedeniyle tekrar imza atmam gerekti. Ben de o arada A Milli Takım için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüyordum. İstesem o zaman Milli Takım için imza atabilirdim."

BAŞKAN BANA 'GİT, GÖRÜŞ' DEDİ!

"Ama ben öyle bir adam mıyım? Beni tanımamışlar mı? Asla bu konularda sözümden dönmem. Daha önce iki takımı birlikte çalıştırmam demiştim. Bu görüşmeyi de başkan söyledi, git görüşme yap diye. Madem bir konuyu bilmiyorlar bari sussunlar"