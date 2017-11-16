Lucescu gitmiyor
Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst net konuştu: Lucescu’nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor. Zaten onunla yolları ayırmak gibi bir düşüncemiz de yok
YILDIZLARA MESAJ VAR
LUCESCU'NUN sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmadığının da altını çizen Dürüst, "Zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz. Kendisiyle dün (önceki gün) durum değerlendirmesi yaptık. Plandığımız gibi devam ediyoruz. Teknik heyetimiz özellikle alt liglerdeki gelecek vaadeden oyucuların belirlenmesi için bir çalışma hazırladı. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek" ifadelerini kullandı.
ALT LİGLERE EL ATACAK
ALİ Dürüst'ün görevde kalacağını açıkladığı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önümüzdeki günlerde Süper Lig'le birlikte TFF 1. ve 2. lig takımlarının hocalarıyla bir araya gelecek. Rumen teknik adamın, bu görüşmelerde özellikle gelecek vaadeden isimlerln belirlenmesi konusunda yardım isteceği öğrenildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:34
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
-
Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Lucescu gitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.