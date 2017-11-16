 Lucescu gitmiyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    gitmiyor

    Lucescu gitmiyor

    Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst net konuştu: ’nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor. Zaten onunla yolları ayırmak gibi bir düşüncemiz de yok

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından A Milli Takım'da hedef haline gelen Mircea Lucescu için Ali Dürüst çok net konuştu. Ay-yıldızlarının hocasıyla yola devam edeceklerini belirten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst, "'un gönderilmesi gündemimizde yok. Alınan sonuçlar bizi de üzdü. Ancak genç oyuncuların durumunu görmek için de bir fırsattı" diye konuştu.

    YILDIZLARA MESAJ VAR
    LUCESCU'NUN sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmadığının da altını çizen Dürüst, "Zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz. Kendisiyle dün (önceki gün) durum değerlendirmesi yaptık. Plandığımız gibi devam ediyoruz. Teknik heyetimiz özellikle alt liglerdeki gelecek vaadeden oyucuların belirlenmesi için bir çalışma hazırladı. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek" ifadelerini kullandı.

    ALT LİGLERE EL ATACAK
    ALİ Dürüst'ün görevde kalacağını açıkladığı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önümüzdeki günlerde Süper Lig'le birlikte TFF 1. ve 2. lig takımlarının hocalarıyla bir araya gelecek. Rumen teknik adamın, bu görüşmelerde özellikle gelecek vaadeden isimlerln belirlenmesi konusunda yardım isteceği öğrenildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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