Eski milli yıldızdan Fatih Terim'e şok sözler
Alman spor dergisi Kicker'a konuşan eski milli futbolcu Yıldıray, futbol kariyerinin dönüm noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu şampiyonanın eleme turunda birçok karşılaşmada oynadığını hatırlatan Baştürk, "Fatih Terim tarafından çağrıldım. 26 kişilik kadrodan üç futbolcu çıkarılması gerekiyordu. Beni etkilemeyeceğinden emindim. Konunun benim takımdaki rolümle ilgili olduğunu sandım. Terim, beni finallere götürmeyeceğini söylediğinde çok şaşırdım. Ondan sonra sakatlıklar dönemi başladı. Bundan dolayı da Stuttgart'ta yeniden form tutamadım." şeklinde konuştu.
En beğendiği teknik adamlar arasında Klaus Toppmöller'in özel bir yeri olduğunu belirten Yıldıray Baştürk, Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde Alman çalıştırıcı tarafından büyük destek gördüğünü anlattı.
Yıldıray, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde 9'unculuk elde etmesinin hatırlatılması üzerine de, "Henüz 23 yaşındaydım ve hayatımın en formda dönemiydi. Ödül sıralamasında yer almak güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolun ardından emlakçılık yaptığını anlatan Yıldıray Baştürk, bazı maçları statta takip ettiğini kaydetti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:34
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
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Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
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