Eski milli yıldızdan Fatih Terim'e şok sözler

Alman spor dergisi Kicker'a konuşan eski milli futbolcu Yıldıray, futbol kariyerinin dönüm noktalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldıray, eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde kendisini kadrodan çıkarmasına çok şaşırdığını ve kariyerinin düşüşe geçtiğini söyledi.



Söz konusu şampiyonanın eleme turunda birçok karşılaşmada oynadığını hatırlatan Baştürk, "Fatih Terim tarafından çağrıldım. 26 kişilik kadrodan üç futbolcu çıkarılması gerekiyordu. Beni etkilemeyeceğinden emindim. Konunun benim takımdaki rolümle ilgili olduğunu sandım. Terim, beni finallere götürmeyeceğini söylediğinde çok şaşırdım. Ondan sonra sakatlıklar dönemi başladı. Bundan dolayı da Stuttgart'ta yeniden form tutamadım." şeklinde konuştu.



En beğendiği teknik adamlar arasında Klaus Toppmöller'in özel bir yeri olduğunu belirten Yıldıray Baştürk, Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde Alman çalıştırıcı tarafından büyük destek gördüğünü anlattı.



Yıldıray, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünde 9'unculuk elde etmesinin hatırlatılması üzerine de, "Henüz 23 yaşındaydım ve hayatımın en formda dönemiydi. Ödül sıralamasında yer almak güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.



Futbolun ardından emlakçılık yaptığını anlatan Yıldıray Baştürk, bazı maçları statta takip ettiğini kaydetti.