 TFF'den Güneş'e yeni teklif – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    TFF'den Güneş'e yeni teklif

    TFF'den Güneş'e yeni teklif

    TFF, 2018’de Beşiktaş ve Şenol Güneş’in kapısını yeniden çalacak. Mircea Lucescu öncesi görüşülen ancak olmayan Beşiktaş Teknik Direktörü için, Başkan Fikret Orman ikna edilmeye çalışılacak. Rumen teknik adam ve Tayfur Havutçu'nun işine son verilecek

    2018 Dünya Kupası grup elemelerinde oynayacağımız 4 kritik maç ve sonrası için Şenol Güneş ve Abdullah Avcı kabul etmediği için göreve getirilen Mircea Lucescu ile yapılan 2 yıllık anlaşma, 2018'de sonlandırılacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kendi içinde yaptığı değerlendirme sonrasında, "Mart ayına kadar maçımız yok. Bu süreyi hocayla geçebiliriz" fikri ağırlık bastı. Bunun nedeni ise TFF'de herkesin aklında tek ismin olması, o da Şenol Güneş.

    İlk görüşmede hatırlanacağı gibi Şenol Güneş, ay-yıldızlılara sıcak bakmış ancak hoca Beşiktaş'ı bırakmak istememiştı. Siyah-beyazlı yönetim de iki takımı birden çalıştırmasına "Üçüncü şampiyonluk ve Avrupa hedefi" nedeniyle izin vermemişti. Tekrar rotayı Güneş'e çevirecek olan TFF, Mayıs ayında hoca ve Beşiktaş'la masaya oturacak. Bir sürpriz olmazsa ay-yıldızlıların hocası yüzde 99 Şenol Güneş olacak. Bu A planı… B planında ise Güneş'in alternatifi olarakAbdullah Avcı var. Başakşehir ile çok başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adama da TFF, Şenol Güneş'in durumuna göre sezon bitiminde teklifte bulunacak.

    Sabah

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:59
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