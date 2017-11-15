Milli takımda kenetlenme sıkıntısı
Romanya ve Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçlarında alınan yenilgiler, TFF Yönetimi'nin ve Lucescu'nun A Milli Takım üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.
Ay-yıldızlı kadrodan ayrıldıktan sonra Türkiye'de kulüplerine dönen eski ve yeni futbolcuların kamplardaki karmaşadan şikayet ettikleri ortaya çıktı. Birçok oyuncunun, milli takımda ilişkilerin zayıf ve kopuk olduğunu vurguladıkları, otorite ve düzen eksikliği yüzünden koordinasyonun yapılamadığından yakındıkları bildirildi. Milli oyuncuların, kendilerine önderlik yapacak ve kendilerini rahat hissettirecek bir oluşum bekledikleri, bu şartlarda kenetlenmenin olanaksız olduğu görüşünde birleştikleri ifade edildi.
Ay-yıldızlı kadroya ilk kez çağrılan gençlerin adeta boşlukta kaldığı iddia edilirken, bu sistemsizlikte başarıya ulaşmanın zor olduğu konusunda hayıflandıkları vurgulandı. Gençler bu fırsatı değerlendirip milli takıma katkı yapmak ve kariyerlerine olumlu etki yapmak isterken Lucescu'nun sınıfta kaldığı eleştirisi de dile getirildi. Bu arada Federasyon Rumen hoca ile devam etme kararı alsa da Mart ayındaki hazırlık maçlarına kadar süre tanındığı ve bu maçlarda da kadro yapısı ve sergilenecek futbol beğenilmezse değişime gidebileceği de öğrenildi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:08
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Kaptandan büyük fedakarlık
Toplam 6
Yorum
seviyoruz kaptani1 renkliler ve icimizdeki irlandalilar bosuna sallamayin kaptana.Bu sene formu son iki senedeki gibi olmayabilir ama katkisi büyüktür
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 6
Yorum
***** Elveda Koca Yürekli ASLAN. Merak etme seni herkez unutur ama taraftar ASLA unutmaz.. 11 Yılın alın terini bir taraftarlar stadda veririz...
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F.Bahçe Eto'o'yu alıyor!
Toplam 13
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M ÖNCELİKLE SANTRAFOR OLARAK JO VEYA LUAN'I TRANSFER ETSİN. HATTA HER İKİSİNİDE ALABİLİR.
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