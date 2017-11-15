 Luce'ye tam destek – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Luce'ye tam destek

    Luce'ye tam destek

    TFF Başkanı Demirören, dün Riva’da görüştüğü Lucescu’ya destek verdi, Milli Takım’ın Rumen hocayla yollarına devam edeceği öğrenildi

    2018 Dünya Kupası'nın hayal olmasının ardından Romanya ve Arnavutluk ile oynanan özel maçlardan yenilgiyle ayrılan A Milli Takım'da hedef; Mircea Lucescu'ydu. İstenmeyen adam ilan edilen Rumen hocayla dün Riva'da bir araya gelen Federasyon Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, 72 yaşındaki teknik adamla devam kararı aldı. Antalya'daki Arnavutluk maçının ardından, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtı veren Lucescu'nun Euro 2020 yolunda da takımın başında olacağı öğrenildi. Demirören'in tam destek verdiği Rumen teknik adamla rutin bir görüşme yapıldığını belirten federasyon yetkilileri, gündemlerinde başka bir konunun olmadığını ifade etti.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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