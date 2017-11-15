''Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi yok''

Romanya ve Arnavutluk ile yapılan maçlarda alınan kötü sonuçların ardından Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'ndaki geleceği tartışma konusu olurken, açıklamada bulunan Ali Dürüst, Rumen teknik adamla yola devam edeceklerini dile getirerek, "Lucescu'un gönderilmesi gündemimizde yok." dedi.

Alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü ancak hazırlık maçlarının genç oyuncuların durumunu görmek için fırsat olduğunu vurgulayan Dürüst, Lucescu'nun tazminatı konularının basına yansımasına değinerek, "Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor ama zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz." diye konuştu.

TFF yetkilileri ile Lucescu'nun dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı iddialarını yalanlayan Dürüst, "Böyle bir görüşme olmadı. Lucescu'nun çalışma ofisi zaten Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde. Kendisi orada kalıyor. Sürekli orada." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Dürüst, milli takım teknik heyetinin, özellikle alt liglerdeki gelecek vadeden oyucuların belirlenmesi için bir çalışma hazırladığını aktardı. Lucescu'nun bazı teknik adamlarla toplantı yapacağını açıklayan Dürüst, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki gelecek vadeden oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacak. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek. Kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Genç yeteneklerin belirlenip, bir araya toplanıp, özel ilgilenilmesi planlanıyor. Bu konuda da teknik direktörler ve altyapı hocalarıyla çalışılacak."

"HAZIRLIK MAÇLARININ AMACI, GENÇ OYUNCULARIN DURUMUNU GÖRMEK"

Dürüst, Romanya ve Arnavutluk maçlarında alınan yenilgiler nedeniyle oluşan tepkiyle ilgili olarak, bu müsabakaların belli amaçla yapıldığının altını çizdi.

Bu karşılaşmalarda alınan sonuçlardan çok, elde edilen deneyimin önemine dikkati çeken Ali Dürüst, "Hazırlık maçlarının amacı, genç oyunculara forma şansı verip, durumlarını görmekti. Tabii ki genç futbolcularla da olsa kazanmak için sahaya çıkılıyor ancak bu tip özel müsabakalara böyle bakmak gerekir. Hem gençleri hem de tecrübelileri bir araya getirebilmek için, bu tip maçlara ihtiyaç var. Gerekli sonuçları çıkarıp, yolumuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.