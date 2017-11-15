Lucescu saklandı
A Milli Futbol Takımı'nın üst üste aldığı başarısız sonuçlar üzerine hedef tahtası haline gelen Mircea Lucescu, Ümit Milli Takımı'nın mücadelesini takip etti.
ÜMİTLER BAŞKA BAHARA KALDI!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup beşinci maçında lider Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Melih Okutan, Türkiye'yi öne geçirdi. Belçika, 45+1'de Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Rüştü Hanlı, 62'de gördüğü kırmızı kartla ay-yıldızlı ekibi 10 kişi bıraktı. 77'de ise Kubilay Kanatsızkuş, penaltı atışını değerlendiremezken, 87'de Siebe Schrijvers tabelayı belirledi: 1-2. Türkiye, 5 puanla beşinci sırada kalırken, Belçika 14 puanla zirvedeki yerini korudu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:57
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34'lük Atiba yeni sözleşme bekliyor
Toplam 4
Yorum
bjkli sen futbolu bıraksan bile biz seni bırakmayız bu takımda yardımcı hocalık yapacaksın kafan rahat olsun atii
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 7
Yorum
seda atl,madrit e kizgindim,uefa fada atl yaptiklarini biliodum,hakemlerin gözlerini bagliyolardi,yari finalmi finalmiydi,o gün totenham beni kap
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Barış Sezen Çıkarı biraz bozulunca çocuğu yaşındaki hakeme Türkiye'nin gözü önünde ana avrat küfretmeye, rakip oyuncunun gırtlağına sarılmaya utanmayan.
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