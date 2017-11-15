Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Milli takımdaki gurbetçi futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi.
Stuttgart'ta forma giyen Türk genci Berkay Özcan, Alman milli takımı istemesine rağmen Türkiye'yi tercih etti. 19 yaşındaki futbolcu milli takım yaş gruplarına defalarca kez çağrıldı ama bir türlü oynama şansı bulamadı. Stuttgart'ta oynamaya başlamasına rağmen milli takımın alt kategorilerinde forma giymeyi başaramayan Berkay Özcan'ın artık pes ettiği bildirildi. Berkay'ın kendisini hala isteyen Alman Milli Takımı'nı seçme kararı aldığı belirtildi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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