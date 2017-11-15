A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?

Görüşmenin ardından Lucescu'nun milli takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığı açıklansa da futbolseverler Rumen teknik adamın görevine son verilmesi gerektiğini daha önce olduğu gibi yine sosyal medyadan defalarca dile getirdi.

Milli Takım'ın başına geçmesi için ortaya atılan ilk isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş.

Biz de okuyucularımıza bu konuda söz vermek ve fikrini almak için bir anket hazırladık:

