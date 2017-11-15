 A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi? – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?

    A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?

    A Milli Takım'la başarısız sonuçlara imza atan Mircea Lucescu, dün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le özel bir görüşme gerçekleştirmişti.

    Görüşmenin ardından Lucescu'nun milli takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığı açıklansa da futbolseverler Rumen teknik adamın görevine son verilmesi gerektiğini daha önce olduğu gibi yine sosyal medyadan defalarca dile getirdi.

    Milli Takım'ın başına geçmesi için ortaya atılan ilk isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş.

    Biz de okuyucularımıza bu konuda söz vermek ve fikrini almak için bir anket hazırladık:

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.