A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
A Milli Takım'la başarısız sonuçlara imza atan Mircea Lucescu, dün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le özel bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından Lucescu'nun milli takımdan ayrılmasının söz konusu olmadığı açıklansa da futbolseverler Rumen teknik adamın görevine son verilmesi gerektiğini daha önce olduğu gibi yine sosyal medyadan defalarca dile getirdi.
Milli Takım'ın başına geçmesi için ortaya atılan ilk isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş.
Biz de okuyucularımıza bu konuda söz vermek ve fikrini almak için bir anket hazırladık:
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Dinlenmem lazım
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ are you ŞAKA ? ama güzel şaka kardeş hepimiz UÇAN HOLLANDALIYIZ ! beyler bir reklam vardı tıklayınca ROBEN geliyordu ? ne oldu o iş ? :)
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Dinlenmem lazım
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ beyler kızmayın da size müstahak ! Allahım çok şükür verilecek sadakamız varmış ! iyiki Bjk gelmedi gelemedi ! sen büyüksün Yarabim.........
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2.'lik bizi kesmez!
Toplam 6
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 BAŞAKŞEHİR MAÇINI ALIN VE PUANI YÜKSELTİN.DURAN TOPDAN GOL YENİLİYOR.ÇÜNKÜ UYUYORSUNUZ.GOLCÜLERİ ÇOK GOL ATMALIDIR.DEFANSIN HATASI OLMAMALID
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