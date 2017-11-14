Savaşan takım kuracağız!

“Fransa’ya giderken Milli Takım kulüp havasındaydı, birliktelik vardı. Bunu tekrar yakalamak lazım. Mücadele eden bir takım ortaya koyarsak hedeflerimize ulaşırız”

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Milli Takım'ın gelecek planları için açıklamalar yaptı. Fransa'daki şampiyonaya katılarak önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Dürüst, "Oraya gitmek önemliydi. Türkiye o şov da yer aldı ama sportif başarıda ilyeri gidemedik. Sıkınıtılı süreçler yaşadık ama ona dönmemek lazım. Artık geldiğimiz nokta burası. Milli Takım'ın başarılı olma yarışı hep sürecek" diye konuştu. "Fransa'ya giderken Milli Takım kulüp havasındaydı, birliktelik vardı. Bunu tekrar yakalamak lazım" diyen Dürüst, "Bu hepimizin milli takımı. Bir bayrak altında hep beraberiz. Çok sportif başarıya endesklenmeden Milli Takım olgusunu yaşatmalıyız" ifadesini kullandı. Dürüst başarı reçetesini de şöyle açıkladı: "Mücadele eden bir takım ortaya koyarsak hedefe ulaşarız. Amacımız böyle bir takım kurmak." zaten 2019'a kadardı Te crübe li yönetici, yabancı kuralı ile de bu kararı alırken 2019'a kadar olacağını öngördüklerini bildirip "Bu arada yenilik yapmak icap ederse kulüplerin taahüdüne göre karar verilir. Bizim amacımız alt yapıdan gelenlerin forma bulmaları. Yabancıların da katkısı elbette var. Türkiye onlar için de güzel bir vitrin. Bugün için bu konuda konuşmak artık yersiz" şeklinde konuştu.



ULUSOY'A GÖREV

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta bugün oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek maçta Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.