Savaşan takım kuracağız!
“Fransa’ya giderken Milli Takım kulüp havasındaydı, birliktelik vardı. Bunu tekrar yakalamak lazım. Mücadele eden bir takım ortaya koyarsak hedeflerimize ulaşırız”
ULUSOY'A GÖREV
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy'u, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Alper Ulusoy'un, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. Grup'ta bugün oynanacak Estonya-İzlanda maçını yöneteceği belirtildi. Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadı'nda gerçekleştirilecek maçta Ulusoy'un yardımcılıklarını, Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel'in yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler olacağı aktarıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:46
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
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