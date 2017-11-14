Rıdvan Dilmen: Bu bir skandaldır
Yazarımız Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Milli Takım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte o yorumlar:
Son 30 yıldır darmadağın falan olmamıştık. Biz milli takım olarak sürekli kategori düşüyoruz, çok tehlikeli... Saha dışındaki bir olay nedeniyle Fatih Terim'i gönderdiniz, Galatasaray ile flört eden Lucescu'yu getirdiniz. Lucescu'nun hataları olduğu kadar onu tercih edenler de hatalıdır. Erol Alkan 3 kez Ümit Milli Takım'a çağrılmış, 3-4 dakika görüntülerini izledim. Fena değildi. Lucescu eğer Erol Erdal Alkan'ı internet üzerinden izleyip aldıysa bu bir skandaldır.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 21:34
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Riva'daki görüşme sona erdi!
Toplam 18
Yorum
Yeter! Yeter demirören yeter! Valla bıktırdınız insanları bırakın istifa edin çekin gidin Allah aşkına ya.
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İsmail Kartal'dan Kocaman yorumu
Toplam 3
Yorum
aynen aykut hoca turk futboluna buyuk katkilar saglayacak potansiyele sahip 5 dakikalik zevkler icin heba edilecek bir hoca degil.
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Riva'daki görüşme sona erdi!
Toplam 18
Yorum
**** TÜRK FUTBOLUNUN ÜSTÜNE HEPİNİZ ÇÖREKLENDİNİZ DİBE VURDUK DEFOLUN GİDİN BE İSTENMİYORSUNUZ BABANIZIN ÇİFTLİĞİMİ ORASI YETER BE
Rıdvan Dilmen: Bu bir skandaldır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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