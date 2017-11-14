 Rıdvan Dilmen: Bu bir skandaldır – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Rıdvan Dilmen: Bu bir skandaldır

    Rıdvan Dilmen: Bu bir skandaldır

    Yazarımız Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Milli Takım hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Milli Takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    İşte o yorumlar:

    Son 30 yıldır darmadağın falan olmamıştık. Biz milli takım olarak sürekli kategori düşüyoruz, çok tehlikeli... Saha dışındaki bir olay nedeniyle Fatih Terim'i gönderdiniz, Galatasaray ile flört eden Lucescu'yu getirdiniz. Lucescu'nun hataları olduğu kadar onu tercih edenler de hatalıdır. Erol Alkan 3 kez Ümit Milli Takım'a çağrılmış, 3-4 dakika görüntülerini izledim. Fena değildi. Lucescu eğer Erol Erdal Alkan'ı internet üzerinden izleyip aldıysa bu bir skandaldır.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
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