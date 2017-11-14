Lucescu: Dava açacağım
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.
3-2'lik yenilgiyi yorumlayan Lucescu, "Hazırlık maçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni arkadaşları görmek istiyorduk, onun için güzel bir maçtı. Fizik olarak iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda oyunun hakimiydik, domine ettik" ifadelerini kullandı.
"3 KERE GELDİLER 3 GOL OLDU"
Sözlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcı, "Sonuçta 3 kere kalemize geldiler, 3 gol yedik. Bu seviyedeki bir ekip için çok tabii ki bu. Ofansif yönden baktığımızda, iyiydik. Bu maçın amacı, siz de biliyorsunuz, maksimum genç oyuncuyu oynatabilmekti" ifadelerini kullandı.
"DAVA AÇIP KARŞILIĞINI SORACAĞIM"
"Erol Erdal Alkan iyi bir oyuncu, genç, Türk. Umut ediyorum ki ligine dönecek ve daha iyiye gidecek. Ligimizde oynayan çok genç oyuncu yok. Hiçbir menajer tanımıyorum. Benim bir geçmişim, ismim var. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım. Bu haberi yazanın başkalarıyla problemi varsa... Dava açıp karşılığını soracağım. Bunun peşini bırakmayacağım."
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
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Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
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Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
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Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Lucescu: Dava açacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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