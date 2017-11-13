Türkiye - Arnavutluk | CANLI
Türkiye hazırlık maçında bu akşam Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
İŞTE A MİLLİ TAKIMIN 11'İ
Stat: Antalya
Hakemler: Georgi Nikolov Kabakov, Martin Veselinov Margaritov, Martin Emilov Venev (Bulgaristan)
Türkiye: Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Arnavutluk: Berisha, Lenjani, Hysaj, Mavraj, Veseli, Memushaj, Lilaj, Xhaka, Roshi, Grezda, Sadiku
Saat: 20.30
Yayın: FOX TV & S Sport
Kenan'a bir şans daha
Romanya dönüşünde evlilik işlemlerini halletmek adına 1 gün özel izin alan Kenan Karaman'ın da Antalya'da devam eden kampa katıldığı öğrenildi. Hannover 96 forması giyen başarılı hücum oyuncusunun ilk maçta olduğu Lucescu'dan şans bulacağı da gelen haberler arasında.
Kocuk'tan mutlusu yok
İstanbulspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Mircea Lucescu tarafından Ay-Yıldızlı takıma davet edilen genç kaleci Okan Kocuk, kariyerinin en mutlu günlerini yaşıyor. 22 yaşındaki eldiven, "Hep hayalini kurduğum yerdeyim. Ama önemli olan bunun sürekli olması. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.
Tek tanıdık Sokol Cikalleshi
Türkiye ile Arnavutluk yarın saat 20.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Milliler'in rakibi Arnavutluk'ta Süper Lig'de forma giyen tek bir isim var. O da Başakşehir'den kiralık olarak Osmanlıspor'un yolunu tutan Sokol Cikalleshi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan başarılı forvetin Ay-Yıldızlılar karşısında yedek soyunması bekleniyor.
Arnavutluk ile 10.maç
Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan Ay-Yıldızlılar, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takımın son maçı 2005'te oynandı ve milliler, rakibini tek golle geçmeyi başardı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:51
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 6
Yorum
KSK takımda başka oynayan yok ki.. adam tek kişilik kadro .. VALBUENAAAA
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Barzinho Oguzhan efendının fısını cektın herkez gordu geldıgın ılk gun ılk macından berı soluyorum kumasında ıstıkrarında bana gore 3 gomlek ustun
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
forever1903 felalini-tolgay ikilisi süper isler cikarir orta sahada, önlerindede biraz daha tecrübeli ve mac secmeyen talisca olursa, süper olur
Türkiye - Arnavutluk | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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