Milliler düelloyu kaybetti

Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısını, konuk takım 2-0 önde tamamladı.



10. dakikada gelişen Türkiye atağında, sol kanattan Kenan Kahraman'ın ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berisha'da kaldı.

18. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Berisha'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

22. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, kaleci Berisha son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

SADİKU GOL PERDESİNİ AÇTI

24. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan sıfıra inen Roshi'nin yerden ortasında altıpas önünde topla buluşan Sadiku, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

ARNAVUTLUK SAĞ KANATTAN BİR GOL DAHA ÇIKARDI!

39. dakikada konuk takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Roshi'nin ceza sahasına ortasında, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Sadiku'nun kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2

KIRMIZ KART! RAKİP TAKIM 10 KİŞİ KALDI!

41. dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir alanda, Serdar Aziz'le Memushaj arasında topu kazanma sırasında yaşanan gerginlik sonrasında, hakem Georgi Nikolov Kabakov, Memushaj'a önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı göstererek oyun dışına gönderdi. Memushaj, ilk sarı kartını 32. dakikada görmüştü.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

CENGİZ ÜNDER'DEN UMUTLANDIRAN GOL

47. dakikada millilerimiz Cengiz Ünder'in golüyle farkı bire indirdi. Hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ön direkte bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Etrit Berisha'nın sağından ağlarla buluştu.



1 KİŞİ EKSİK ARNAVUTLUK 3. GOLÜ ATTI!

55. dakikada Arnavutluk, Eros Grezda'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Armando Sadiku'dan seken topu önünde bulan Eros Grezda'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu.



EMRE AKBABA İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

60. dakikada millilerimiz Emre Akbaba'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba'nın penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda, top köşeden ağlarla buluştu. Emre Akbaba, Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arnavutluk, A Milli Takım karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.



-Lucescu'dan dört değişiklik



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda, Romanya mücadelesine göre dört değişiklik yaptı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk müsabakasına Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın Romanya ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan yedekler arasında oturdu.

Romanya karşılaşmasının ilk 11'inde bulunmayan Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ise Arnavutluk mücadelesinde sahada yer aldı.

Karşılaşmaya, Oğuzhan Özyakup kaptan olarak çıktı.

- 32 bin 500 bayrak dağıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 32 bin 500 Türk bayrağı dağıttı.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda misafir tribünü dışında kalan tüm koltuklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

- Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Antalyalı futbolseverler hazırlık karşılaşmasında milli takımı yalnız bırakmadı.

2005'de yapımı sona eren Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı satıldı. Taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü.

Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik müsabakada görev yaptı.

- Arnavutluk ile 10. randevu

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaptı.

Ay-yıldızlılar, bunlardan 4'ünü kazanırken, rakibine 3 maçta yenildi. Milliler, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda olmak üzere yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.

- Türkiye'de 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.



Öte yandan, Arnavutluk sahaya göğsünde Arnavutluk ve Türkiye bayrağı bulunan formalarla çıktı.