 Fahri İkiler vefat etti – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    vefat etti

    <a href="/index/fahri-ikiler?id=a8731dae-e309-4fae-a20d-5f6415bc6a61" class="" rel="tag">Fahri İkiler</a> vefat etti

    TRT'nin eski muhabir ve yöneticilerinden , 65 yaşında hayatını kaybetti.

    Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören İkiler, gazetecilik kariyerine 1973 yılında başlamıştı.

    TRT Spor Haberlerinde muhabir, sunucu ve yönetici olarak görev yapan İkiler, 2011 yılında TRT'den emekli oldu.

    İkiler'in cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.?

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:46
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