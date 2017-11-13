Fahri İkiler vefat etti
TRT'nin eski muhabir ve yöneticilerinden Fahri İkiler, 65 yaşında hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören İkiler, gazetecilik kariyerine 1973 yılında başlamıştı.
TRT Spor Haberlerinde muhabir, sunucu ve yönetici olarak görev yapan İkiler, 2011 yılında TRT'den emekli oldu.
İkiler'in cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.?
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:46
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 6
Yorum
KSK takımda başka oynayan yok ki.. adam tek kişilik kadro .. VALBUENAAAA
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
Barzinho Oguzhan efendının fısını cektın herkez gordu geldıgın ılk gun ılk macından berı soluyorum kumasında ıstıkrarında bana gore 3 gomlek ustun
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Tolgay neden şut çekmediğini açıkladı
Toplam 4
Yorum
forever1903 felalini-tolgay ikilisi süper isler cikarir orta sahada, önlerindede biraz daha tecrübeli ve mac secmeyen talisca olursa, süper olur
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