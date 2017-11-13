Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören İkiler, gazetecilik kariyerine 1973 yılında başlamıştı.

TRT Spor Haberlerinde muhabir, sunucu ve yönetici olarak görev yapan İkiler, 2011 yılında TRT'den emekli oldu.

İkiler'in cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.?