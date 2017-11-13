 Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum... – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    : Yazılanları okudum...

    Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...

    Antalya'da Arnavutluk'la oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybeden A Milli Takım'ın futbolcularından , hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Antalya Stadı'ndaki özel karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan , milli takımın aday kadrosunda yer almasıyla ilgili eleştirilere ilişkin, "Bazı şeyleri duydum, okudum. Doğru olmayan şeyler var. Onları da aramızda düzelttik. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

    Alkan, gazetecilerinin hedefleriyle ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

    "Kendi takımımda devam edeceğim. Gerisinde de ne olur o hocaya bağlı. Kendi performansıma devam edeceğim. Hoca karar verecek. Şu anda ikinci ligde oynuyorum. Hoca benim birinci lige yükselmemi istiyor. Ona bakacağız. Her futbolcu buna adım atmak ister. Şimdi hedefim bu. Milli takımda kamp ortamı güzeldi, seviye yüksekti. Benim de bu seviyeye alışmam için güzel bir dönemdi. İnşallah ilerisi için yine çağrılabilirim."

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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