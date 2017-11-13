Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Antalya'da Arnavutluk'la oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybeden A Milli Takım'ın futbolcularından Erol Erdal Alkan, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Antalya Stadı'ndaki özel karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erol Erdal Alkan, milli takımın aday kadrosunda yer almasıyla ilgili eleştirilere ilişkin, "Bazı şeyleri duydum, okudum. Doğru olmayan şeyler var. Onları da aramızda düzelttik. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Alkan, gazetecilerinin hedefleriyle ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:
"Kendi takımımda devam edeceğim. Gerisinde de ne olur o hocaya bağlı. Kendi performansıma devam edeceğim. Hoca karar verecek. Şu anda ikinci ligde oynuyorum. Hoca benim birinci lige yükselmemi istiyor. Ona bakacağız. Her futbolcu buna adım atmak ister. Şimdi hedefim bu. Milli takımda kamp ortamı güzeldi, seviye yüksekti. Benim de bu seviyeye alışmam için güzel bir dönemdi. İnşallah ilerisi için yine çağrılabilirim."
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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Valbuena'ya 'Tribün' uyarısı
Toplam 14
Yorum
halis nazar etmeyin ne olur çalışın sizinde (tribüne çağırıldığınız) olur
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Lucescu: Dava açacağım
Toplam 1
Yorum
GS'li bırak bu işleri. nerde genç oyuncu yok. her yenilgiden sonra hakemdi. simdi basına yüklen. bana verseler takımı uçururum neymiş adam yokmuş!
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Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi
Toplam 5
Yorum
bordom kucka ve rodellagayı kimse yabana atmasın keza form tutarsa sosa
Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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