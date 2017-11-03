 Türkiye maçının genel bilet satışı başladı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

    Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

    A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı hazırlık karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.

    Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için bilet fiyatlarının 10, 15 ve 20 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

    Daha önce Milli Takım Taraftar Kulübünün üyeleri için satışa çıkan biletleri taraftarların, gişelerden 1. kategoriyi 20, 2. kategoriyi 15 ve 3. kategoriyi 10 liraya satın alabilecekleri belirtildi.

    Açıklamada, her taraftarın en fazla dört adet bilet alabileceği ve futbolseverlerin aldıkları her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numaralarını ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:20
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