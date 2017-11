Sampiyonlar ödülünü aldı

Ali Ağaoğlu, Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına verdiği ev sözünü tuttu

Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Ampute Futbol Milli Takımımıza verilen ev sözü dün yerine getirildi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, ay-yıldızlı futbolculara ve teknik heyete Çekmeköy'de birer daire verdi.



Noter huzurunda yapılan sözleşme sırasında konuşan Ağaoğlu, "Birlik beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Göğsümüzü kabartan, milli beraberliğimizi pekiştiren ampute takımımıza teşekkür ediyorum. Çalışmak, azmetmek başarıyı getirir. Her şeyi devletten beklememek lazım. Arkadaşlarımızın yaptıklarının hiçbir bedeli yok. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Kaptanın dışında diğer arkadaşlarımızın dairesi yokmuş. Allah hepsine güle güle oturmayı nasip etsin. Her zaman onların yanında olacağım" dedi.



Takım kaptanı Osman Çakmak ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen hafta beraberdik. Ona sözümüz var: Asla pes etmek yok, başarıya devam. Bu yönde hareket edeceğiz" sözlerini sarfetti.