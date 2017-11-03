Sampiyonlar ödülünü aldı
Ali Ağaoğlu, Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına verdiği ev sözünü tuttu
Noter huzurunda yapılan sözleşme sırasında konuşan Ağaoğlu, "Birlik beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Göğsümüzü kabartan, milli beraberliğimizi pekiştiren ampute takımımıza teşekkür ediyorum. Çalışmak, azmetmek başarıyı getirir. Her şeyi devletten beklememek lazım. Arkadaşlarımızın yaptıklarının hiçbir bedeli yok. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Kaptanın dışında diğer arkadaşlarımızın dairesi yokmuş. Allah hepsine güle güle oturmayı nasip etsin. Her zaman onların yanında olacağım" dedi.
Takım kaptanı Osman Çakmak ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen hafta beraberdik. Ona sözümüz var: Asla pes etmek yok, başarıya devam. Bu yönde hareket edeceğiz" sözlerini sarfetti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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