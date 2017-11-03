Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!

A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Milliler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:



