Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Milliler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:25
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Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
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