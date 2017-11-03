 Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!

    Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!

    A Milli Takımımızın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya, 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

    A Milli Takım, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

    Romanya ile yapacağı maça bu tesiste hazırlanacak A Milliler, 8 Kasım'da saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak karşılaşmanın oynanacağı Cluj kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıyı takiben A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını saat 19.00'da yapacak.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:25
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