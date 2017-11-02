 Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!

    Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!

    Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

    A Milli Takım oyuncularından Nuri Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım'ı bıraktığını duyurdu. Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldzlı formayla 52 maçta görev aldı.

    İşte Nuri'nin paylaşımı

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:28
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