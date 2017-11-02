Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bıraktı!
Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
İşte Nuri'nin paylaşımı
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:28
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
Köyiçi TFF ve PFDK nin TARAF olduklari TESCILLENDI. PORTO MAÇINDA BUNLARA PORTO TRIBÜNLERINDEN BEDAVA BILET YOLLA YÖNETIM.
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Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in cezası onandı
Toplam 15
Yorum
eleman gs,fb, bjk 1 macligina evinde oynayacaklari macta bir dakikaligina yeter Y.D yeter tezahürati yapsinlar KÜFÜRSÜZ.bakalim ona ceza vericekmi
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PFDK'dan Feghouli ve Olcay kararı
Toplam 3
Yorum
Yeter yaa Bu demirorenden ne zaman kurtulacaz
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