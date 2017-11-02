 Dünya medyası TFF’de – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dünya medyası TFF’de

    Dünya medyası TFF’de
    DÜNYA medyasının prestijli gazete ve televizyonlarının temsilcileri, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın davetiyle tesisleri ziyaret etti. Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'dan gazeteci grubu ziyarette yer aldı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünya medyası TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.