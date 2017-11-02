Dünya medyası TFF’de

DÜNYA medyasının prestijli gazete ve televizyonlarının temsilcileri, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın davetiyle tesisleri ziyaret etti. Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'dan gazeteci grubu ziyarette yer aldı.