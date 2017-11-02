Dünya medyası TFF’de
DÜNYA medyasının prestijli gazete ve televizyonlarının temsilcileri, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın davetiyle tesisleri ziyaret etti. Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'dan gazeteci grubu ziyarette yer aldı.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Dünya medyası TFF’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.