Lucescu baş konuk olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak olan Pro Lisans Programı'na baş konuk olarak katılacak. Lucescu'nun etkinlikte, UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılarak deneyimlerini aktaracağı ifade edildi.