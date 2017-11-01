 Dünya medyasından Riva'ya ziyaret – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dünya medyasından 'ya ziyaret

    Dünya medyasından Riva'ya ziyaret

    Dünya medyasının prestijli gazete ve televizyonlarının temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu () 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın davetiyle 'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret etti.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1. Başkan Vekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve UEFA HatTrick Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yer aldı.

    Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'un yanı sıra Yunanistan, İsviçre ve Slovenya gibi ülkelerden önemli medya kuruluşlarının da içinde yer aldığı 15 kişilik gazeteci grubu ve UEFA medya sorumluları, ziyaret sırasında çeşitli aktivitelerde bulundu.

    Servet Yardımcı, tesislerini gezip, başta e-bilet olmak üzere TFF'nin birimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan medya temsilcileri ile Türk futbolu hakkında basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Yardımcı, yabancı basın mensuplarına Türk futbolunun ulusal ve uluslararası potansiyelini anlatıp, federasyonun projeleri konusunda da detaylar paylaştı.

    Ziyaret, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın medya mensuplarına isimleri yazılı ay-yıldızlı forma hediye etmesi ve karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünya medyasından Riva'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.