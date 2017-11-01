Dünya medyasından Riva'ya ziyaret

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Başkan Vekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve UEFA HatTrick Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yer aldı.

Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'un yanı sıra Yunanistan, İsviçre ve Slovenya gibi ülkelerden önemli medya kuruluşlarının da içinde yer aldığı 15 kişilik gazeteci grubu ve UEFA medya sorumluları, ziyaret sırasında çeşitli aktivitelerde bulundu.

Servet Yardımcı, Riva tesislerini gezip, başta e-bilet olmak üzere TFF'nin birimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan medya temsilcileri ile Türk futbolu hakkında basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Yardımcı, yabancı basın mensuplarına Türk futbolunun ulusal ve uluslararası potansiyelini anlatıp, federasyonun projeleri konusunda da detaylar paylaştı.

Ziyaret, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın medya mensuplarına isimleri yazılı ay-yıldızlı forma hediye etmesi ve karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.