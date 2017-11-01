Dünya medyasından Riva'ya ziyaret
Dünya medyasının prestijli gazete ve televizyonlarının temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın davetiyle Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Başkan Vekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi, UEFA Medya Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve UEFA HatTrick Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yer aldı.
Marca, beIN International, La Gazzetta Dello Sport, CNN UK, SKY ve Record'un yanı sıra Yunanistan, İsviçre ve Slovenya gibi ülkelerden önemli medya kuruluşlarının da içinde yer aldığı 15 kişilik gazeteci grubu ve UEFA medya sorumluları, ziyaret sırasında çeşitli aktivitelerde bulundu.
Servet Yardımcı, Riva tesislerini gezip, başta e-bilet olmak üzere TFF'nin birimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan medya temsilcileri ile Türk futbolu hakkında basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Yardımcı, yabancı basın mensuplarına Türk futbolunun ulusal ve uluslararası potansiyelini anlatıp, federasyonun projeleri konusunda da detaylar paylaştı.
Ziyaret, Servet Yardımcı ile Kadir Kardaş'ın medya mensuplarına isimleri yazılı ay-yıldızlı forma hediye etmesi ve karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:52
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Yorum
Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
Dünya medyasından Riva'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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