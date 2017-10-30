Millilerin maçı Antalya'da
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'la 13 Kasım'da Antalya'da hazırlık maçı yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya Stadı'nda 13 Kasım Pazartesi saat 20.30'da hazırlık maçı yapılacak. Milli takım, bu maçla Antalya Stadı'nda altıncı kez sahaya çıkmış olacak. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yaptı.
BİLET SATIŞI BAŞLADI
Diğer yandan karşılaşmanın biletleri ise satışa sunuldu. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleştiriliyor. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye-Arnavutluk maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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İlla bağıralım mı!
Toplam 66
Yorum
kağan ağlamakla şampiyon olunmaz. gol attınızda bizmi görmedik. taktir hakları ts ye kullanılmış hep bir ağızdan aynı laf.hiçde öyle değildi.
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Vodafone Park kapalı gişe
Toplam 1
Yorum
lfrmms Bilet fiyatları çok yüksek, asgeri ücretlinin maaşının 3 te 1 durumunda resmen. BJK liyim ama artık ülkede maçlara gidilebicek ücretler yok
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Orman teklifi geri çevirdi
Toplam 12
Yorum
marasli bjk devre arasi satmasa iyi eder cl ihtiyac var ! ayrica yeni gelen ayak uyduramazsa cl gider ! bence avrupanin taktiktigitürkleri safdisi
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