Millilerin maçı Antalya'da

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Arnavutluk arasında Antalya Stadı'nda 13 Kasım Pazartesi saat 20.30'da hazırlık maçı yapılacak. Milli takım, bu maçla Antalya Stadı'nda altıncı kez sahaya çıkmış olacak. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, ay-yıldızlı ekibe 2-1 kazanılan İsveç, 1-0 galip gelinen Karadağ, golsüz berabere kalınan Rusya, 2-0 kazanılan Kosova ve yine 2-0 kazanılan Finlandiya maçlarında ev sahipliği yaptı.



BİLET SATIŞI BAŞLADI

Diğer yandan karşılaşmanın biletleri ise satışa sunuldu. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleştiriliyor. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye-Arnavutluk maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.