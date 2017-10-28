İngilizler'in umudu 17'lik Türk

'da düzenlenen'ndaformasını giyen'ın müthiş performansı dikkatleri çekiyor.imza atanfutbolcuyla ilgili şok edecek gerçek ortaya çıktı.futbolunun gözbebeği olanSon olarak'ninkazanıp finale yükseldiğimaçında hattrick yapan genç yıldız,bir anne ve İngiliz babanın oğlu. Bonservisi'da olan Brewster, Ada'da manşetleri süslüyor.İngiliz futbolunun en önemli genç yıldızı olarak gösterilenforvet şimdiden devleri peşine düşürdü.futbol akademisinde yetişen2 yıldırformasını giyiyor.Baştaolmak üzere birçok yıldızı başka ülkelere kaptıraniçinda '' listesine girdi.Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, "Brewster için TFF'yi 10 kez uyardım, dinlemediler" dedi. İngiliz futbolunun harika çocuğuannesi Türk olduğu için Ay-Yıldızlı formayı giyme şansına sahipti... Fakat genç yıldız için gereken adımlar atılmadığı için bu tren kaçmış oldu!..'un eski menajeri olandaiçin flaş ifadeler kullandı. Özcan, "'ın annesi Türk.'na söylüyorum. Ama beni dinlemediler. Şimdi bu çocuk'nda gol rekoru kırıyor. Çok yazık!" ifadesini kullandı. Brewster'ın yakın zamandaformasını giymesi bekleniyor.(Takvim)