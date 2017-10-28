İngilizler'in umudu 17'lik Türk
5 maçta attığı 7 golle İngiltere’yi Dünya Kupası’nda finale taşıyan Rhian Brewster, Türk bir anne ve İngiliz babanın çocuğu... Liverpool formasını giyen ve Ada futbolunun umudu olarak gösterilen genç yıldız, Türkiye için ‘kaçan balıklar’ arasına girdi
Son olarak İngiltere'nin 3-1 kazanıp finale yükseldiği Brezilya maçında hattrick yapan genç yıldız, Türk bir anne ve İngiliz babanın oğlu. Bonservisi Liverpool'da olan Brewster, Ada'da manşetleri süslüyor.
Devleri hemen peşine taktı
İngiliz futbolunun en önemli genç yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki forvet şimdiden devleri peşine düşürdü. Chelsea futbol akademisinde yetişen Brewster 2 yıldır Liverpool formasını giyiyor.
Scholl, Mesut ve diğerleri...
Başta Mehmet Scholl, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can ve Gökhan İnler olmak üzere birçok yıldızı başka ülkelere kaptıran Türk futbolu için Brewster da 'kaçan balıklar' listesine girdi.
Özcan: 3-4 yıl uğraştım dinlemediler!
Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan, "Brewster için TFF'yi 10 kez uyardım, dinlemediler" dedi. İngiliz futbolunun harika çocuğu Rhian Brewster annesi Türk olduğu için Ay-Yıldızlı formayı giyme şansına sahipti... Fakat genç yıldız için gereken adımlar atılmadığı için bu tren kaçmış oldu!.. Emre Mor'un eski menajeri olan Muzzi Özcan da Brewster için flaş ifadeler kullandı. Özcan, "Brewster'ın annesi Türk. 4 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Ama beni dinlemediler. Şimdi bu çocuk U17 Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıyor. Çok yazık!" ifadesini kullandı. Brewster'ın yakın zamanda İngiltere A Milli Takım formasını giymesi bekleniyor.
(Takvim)
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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