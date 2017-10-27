Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın biletlerinin genel satışı başladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçının biletlerinin genel satışına, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma için taraftarlar 20,15 ve 10 liraya biletleri temin edebilecek.
İnternette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden satın alınacak biletler, taraftarlara ücretsiz kargo ile ulaştırılacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 7
Yorum
db Orman dürüstce cikip söylemeli gittimi gitmedimi BJK tahkime. Kanimca gitmemistir ama isgüzar BJK li tahkim üyeleri pay cikarmis kendilerine
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 5
Yorum
eko soner aydoğdu kim kardeşim iice sapıttı bu tudor ağır vasat bi adamtek şutu var odabinde bir
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 68
Yorum
Peoblo Beyler bir tarafta her maç kırmızıya el sallayan bir caner diğer tarafta Maicon Lütfen mantığa davet. Göz Göre göre sırf fark kapansın lig erken bitmesin trübünler boşalmasın diye düzenlenen bir oyun. Herkes biliyorki cüneyt çakır bu olanların sebebi. Aynı yönetim Fener yada Bjk de olsa neler olacağını hepimiz biliyoruz. KENDİNİZİ KANDIRMAYIN
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