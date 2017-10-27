 Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı

    Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı

    A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım'da Antalya'da yapacağı maçın biletlerinin genel satışı başladı.

    A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçının biletlerinin genel satışına, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başlandı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma için taraftarlar 20,15 ve 10 liraya biletleri temin edebilecek.

    İnternette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden satın alınacak biletler, taraftarlara ücretsiz kargo ile ulaştırılacak.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:14
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