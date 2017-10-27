Lucescu: Arda'nın hocasıyla konuştum
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın hocası Valverde ile konuştuğunu açıkladı.
"Ernesto Valverde'ya Yöneticiler, 'Arda'yı satacağız' demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül'den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, 'Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım' dedi. Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupasına gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray'a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı."
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:51
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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