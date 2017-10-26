 Lucescu: Arda'nın hocasıyla konuştum – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Lucescu: Arda'nın hocasıyla konuştum

    Lucescu: Arda'nın hocasıyla konuştum

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın hocası Valverde ile konuştuğunu açıkladı.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı.

    "Ernesto Valverde'ya Yöneticiler, 'Arda'yı satacağız' demiş. Yaz dönemiydi, antrenmanlarda yer aldı. 1 Eylül'den sonra transfer olmayınca, doğal olarak o dönem sakattı. Valverde, 'Antrenmanlara başlar, eski formunu sağlarsa alırım' dedi. Ben her oyuncuyla oturur konuşurum. Arda Türk futboluna emekler vermiş, onun ayağına gider konuşurum, bundan da üzüntü duymam. Dünya Kupasına gidemememizin sebebi Arda Turan değil. Zor günler geçirdi. Galatasaray'a gelecekti, olmadı. Monaco olmadı."
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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