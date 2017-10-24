Arnavutluk maçının biletleri satışta
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacağı özel karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin, Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri için öncelikli olarak satışa çıkarıldığı duyuruldu. Üç ayrı kategoride 20, 15 ve 10 liradan satışa sunulan biletlerin, sadece "taraftarkulubu.tff.org" internet sitesi üzerinden satılacağı ve ücretsiz kargo ile sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.
Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı kategori üyeleri, 27 Ekim Cuma gününe kadar öncelikli olarak bilet temin edebilecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:15
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Arnavutluk maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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