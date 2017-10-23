 Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

    A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.

    A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 liraya temin edilebilecek.

    Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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