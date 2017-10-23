Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 liraya temin edilebilecek.
Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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