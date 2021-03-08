Şehir 10 maç sonra

Sonuncu Gençlerbirliği, sürpriz bir şekilde düşme hattına gerileyen son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. İlk yarıda 45+1'de Lima'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. İkinci yarıda, kader anları son dakikalarda yaşandı. 88'de Polomat ikinci sarıdan atıldı. Hemen iki dakika sonrasında Nordfeldt, Tolga'nın sert şutunda üzerine gelen topu sektirdi. Bu büyük hatayı affetmeyen Demba Ba, sonucu ilan etti: 0-1. İstanbul ekibi, Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini son verirken, düşme hattından da çıktı. Bu sonuçla son sırada kalan kırmızı- siyahlıların galibiyet hasreti ise 11 maça çıktı. Öte yandan turuncu-lacivertlilerde 18. haftada A.Gücü maçında sakatlanan Visca, tam 10 hafta sonra kadroda yer aldı ve ikinci yarıda şans buldu.