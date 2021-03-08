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Şehir 10 maç sonra

, 88'de 10 kişi kalan G.Birliği'ni 90'da kaleci Nordfeldt'in hatasını affetmeyen 'yla yıktı. 10 maç sonra kazanıp düşme hattından çıktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Şehir 10 maç sonra
Sonuncu , sürpriz bir şekilde düşme hattına gerileyen son şampiyon 'i ağırladı. İlk yarıda 45+1'de 'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. İkinci yarıda, kader anları son dakikalarda yaşandı. 88'de Polomat ikinci sarıdan atıldı. Hemen iki dakika sonrasında Nordfeldt, Tolga'nın sert şutunda üzerine gelen topu sektirdi. Bu büyük hatayı affetmeyen , sonucu ilan etti: 0-1. , yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini son verirken, düşme hattından da çıktı. Bu sonuçla son sırada kalan kırmızı- siyahlıların galibiyet hasreti ise 11 maça çıktı. Öte yandan turuncu-lacivertlilerde 18. haftada A.Gücü maçında sakatlanan , tam 10 hafta sonra kadroda yer aldı ve ikinci yarıda şans buldu.
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