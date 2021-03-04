Haberler Medipol Başakşehir FIFA'dan Giuliano kararı! İşte ödenecek tazminat

'dan kararı! İşte ödenecek tazminat

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu , alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eski kulübü ile davalık olmuştu. , Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu ve Al Nasr'ın 4.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 14:53
FIFA'dan Giuliano kararı! İşte ödenecek tazminat

de Paula'ya tazminat müjdesi geldi. Brezilyalı yıldız, alacakları sebebiyle eski kulübü Al-Nasr'a açtığı davayı kazandı. Hürriyet'in derlediği Saudi Al-Riyadiah Gazetesi'nde yer alan habere göre; , alacakları nedeniyle eski takımı Al-Nasr'a açtığı davada Brezilyalı futbolcuyu haklı buldu ve kulübün 4.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.

Henüz nihai karara bağlanmayan davaya ilişkin Al-Nasr kulübünün temyiz hakkı bulunuyor. , yasal süreç kapsamında belirlenen tarihler arasında söz konusu tazminat kararına itiraz edebilir.


Ancak belirlenen sürenin dolması halinde Al-Nasr'ın itiraz hakkı geçerliliğini yitirecek. Gelen haberlere göre de ekibi henüz resmi olarak itiraz sürecini başlatmadı.

AL-NASR BORCU OLMADIĞINI İSPATLAMAK ZORUNDA!
Ekonomik olarak zor günler geçiren Al-Nasr, bahsi geçen tazminatı ödememek için 'nın maaşını zamanında aldığını ve Brezilyalı oyuncuya herhangi bir borcunun olmadığını ispatlamak zorunda.

Suudi takımının yalnızca eski oyuncularına yaklaşık 49 milyon euro borcu olduğunu iddia ediliyor.

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