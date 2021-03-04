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Basakşehir 3 puanı unuttu

Ateş hattının sıcaklığını yakından hisseden turuncu- lacivertliler, 17. haftadaki Ankaragücügalibiyetinin ardından 3 puan sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Basakşehir 3 puanı unuttu
Son şampiyon , ligdeki kötü gidişatına önünde de son veremedi. 'nı kazandırıp, ilkleri yaşattığı eski takımına karşı rakip olan 'lı , yeşilbeyazlılar karşısında 79'da 'nin golüyle geri düştü. Turuncu-lacivertliler, 85'te 'nın golüyle beraberliği kurtardı. Düşme hattının sıcaklığını yakından hisseden Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Ligde son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda 'ne karşı aldığı 2-1'lik skorla yaşayan son şampiyon Başakşehir, ardından 7 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Ligde üst üste 2. beraberliğini elde eden ise yenilmezlik serisini de 4 maça taşıdı.
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