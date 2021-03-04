Basakşehir 3 puanı unuttu

Son şampiyon Başakşehir, ligdeki kötü gidişatına Konyaspor önünde de son veremedi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp, ilkleri yaşattığı eski takımına karşı rakip olan Aykut Kocaman'lı Başakşehir, yeşilbeyazlılar karşısında 79'da Cikalleshi'nin golüyle geri düştü. Turuncu-lacivertliler, 85'te Demba Ba'nın golüyle beraberliği kurtardı. Düşme hattının sıcaklığını yakından hisseden Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Ligde son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda Ankaragücü'ne karşı aldığı 2-1'lik skorla yaşayan son şampiyon Başakşehir, ardından 7 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Ligde üst üste 2. beraberliğini elde eden Konya temsilcisi ise yenilmezlik serisini de 4 maça taşıdı.