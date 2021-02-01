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Son dakika: Youssouf Ndayishimiye resmen 'de

Son dakika transfer haberi: , forması giyen Youssouf Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 18:26
Son dakika: Youssouf Ndayishimiye resmen Başakşehir'de

Medipol FK, 'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüz, Yeni Malatyaspor'da oynayan başarılı futbolcu Youssouf Ndayishimiye'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Burundi Milli takımının futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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