Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini devirip kötü gidişatı sonlandırmayı planlıyor. Başakşehir ise kritik deplasmandan galip ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Attamah, Henrique, Avramovski, Lennon, Alibec

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.