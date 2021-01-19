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Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI

'in 20. haftasında Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Ateş hattında yer alan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini devirip nefes almak istiyor. 'un ekibi ise kazanarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 16:07
Kayserispor - Başakşehir maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini devirip kötü gidişatı sonlandırmayı planlıyor. Başakşehir ise kritik deplasmandan galip ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, , Campanharo, , , Avramovski, , Alibec

Başakşehir: Mert, , Duarte, Ponck, , , , , Aleksic, Giuliano, Demba Ba

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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