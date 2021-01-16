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Okan Buruk’tan hakem tepkisi! "Golü yediniz"

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol , sahasında ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sonuçlanırken, turuncu-lacivertlilerin maçın 84. dakikasında ile bulduğu gol, faul gerekçesiyle sayılmadı. Okan Buruk iptal edilen golünün ardından hakemlere “Tertemiz golü yediniz. Bravo size!” diyerek tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 18:44
Okan Buruk’tan hakem tepkisi! "Golü yediniz"

Süper Lig'in 19. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu 'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.

Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.

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